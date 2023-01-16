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Надзвичайні новини

Спалах домашнього насильства: що сталося на Кременчуччині за вихідні

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 239

  

У день старого Нового року на Кременчуччині сталося 14 насильств

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулі вихідні була відносно спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій, великих пожеж та резонансних злочинів не трапилось. Про це сьогодні, 16 січня, на брифінгу повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

У суботу, за межами села Горбані у Кременчуцькому районі, на відкритій території горіла суха рослинність. Пожежу ліквідував 7-ий державний пожежно-рятувальний пост.

За його словами, громадяни за п’ятницю та два вихідні дні 19 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо 15 осіб поліціянти склали адмінпротоколи про скоєння домашнього насильства, з них 14 випадків сталися на старий новий рік 14 січня.

А за керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнули 4 водіїв. Нагадаємо, що окрім сплати великого за розміром штрафу їх автівки під час воєнного стану можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.


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Автор: Дарія Згура
Теги: оперативна інформація вихідні дебошир насильство домашнє насильство
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