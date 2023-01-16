Як записатися до сервісного центру онлайн

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 184

Це можна зробити тільки особисто

Нещодавно ми писали, що завдяки розробці кременчуцького КП «Міськоформлення» у сервісних центрах МВС зникли черги.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, е-запис дає змогу записатися практично на всі послуги, окрім складання практичного іспиту.

Щоб взяти талон попереднього запису на отримання бажаної послуги на сайті ГСЦ МВС, необхідно пройти електронну ідентифікацію та зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, е-mail, обрати послугу, сервісний центр МВС, який надаватиме послугу, дату та час з-поміж доступних.

Зверніть увагу, що е-запис проводиться лише особисто. Ви не можете авторизуватись і записати когось іншого.