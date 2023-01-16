У Кременчуці провулок Глінки перейменували на честь учасника підпілля ОУН Дмитра Барковського

У Кременчуці провулок Глінки перейменували на провулок Дмитра Барковського, повідомляє мерія.
Дмитро Барковський був одним із активних учасників українського національного підпілля у Кременчуці. Разом із однодумцями Організації українських націоналістів відстоював ідею самостійної соборної Української держави зі своєю культурою та історією. Прагнув відродити національну свідомість. Боровся проти комуністичного сталінського та націонал-соціалістичного гітлерівського режиму.
Дмитро Давидович працював у кременчуцьких школах викладачем української мови та літератури. Потім очолив Кременчуцький краєзнавчий музей, а згодом став науковим співробітником історичного відділу і кімнати мистецтв.
Працюючи у краєзнавчому музеї, Барковський постійно організовував тематичні виставки, присвячені знаковим подіям української історії. Влаштовував заняття з етнографії та українського фольклору, а також лекції спільно з товариством «Просвіта».
Дмитро Барковський мріяв видавати перший в Україні дитячий журнал. Навіть спромігся дістати папір журнального формату, який у нього вилучили при обшуку гестапівці. Також підготував оригінальну українську абетку.
У 1942 році пройшла серія арештів учасників підпілля ОУН, в тому числі і Дмитра Барковського. З концтабору він вже не повернувся.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер