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Українці, які лікуються або лікувалися за кордоном, мають право на компенсацію непрацездатності

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 223

 

Українці можуть звертатися до свого лікаря як ще перебуваючи за кордоном, так і повернувшись в Україну

Якщо ви, перебуваючи за кордоном, лікувалися або ж виїхали за кордон для продовження лікування, то можете звернутись до свого сімейного чи лікуючого лікаря, і на підставі наданих іноземних медичних документів з нотаріальним перекладом лікар сформує вам медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН). Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Українці можуть звертатися до лікаря, перебуваючи ще за кордоном, або по поверненню в Україну. У будь-якому разі мають бути надані іноземні медичні документи та їх нотаріально завірені переклади українською мовою.

Якщо ви виїжджаєте за кордон для продовження лікування і маєте вже відкритий МВТН для продовження строку тимчасової непрацездатності, перебуваючи за кордоном, ви маєте надіслати лікуючому лікарю іноземні медичні документи, в яких має бути зазначено строки вашої непрацездатності.

Таким чином, у разі успішного формування листка непрацездатності в реєстрі електронних листків непрацездатності Пенсійного фонду України, ви зможете швидше отримати гарантовані державою соціальні виплати.

Якщо ви хворіли за кордоном (та маєте підтверджувальні медичні документи), проте не мали змоги надіслати документи лікарю з-за кордону після повернення в Україну, ви протягом року (від строку лікування) можете звернутися до свого сімейного лікаря для формування МВТН тими датами, що зазначені в іноземних медичних документах.

У випадках лікування за кордоном МВТН може бути сформовано в таких категоріях:   

  • «Захворювання або травма загального характеру»
  • «Догляд за хворою дитиною»
  • «Вагітність та пологи»
  • «Ортопедичне протезування»

Така можливість для пацієнтів та лікарів унормована на рівні наказу МОЗ від 01.06.2021 №1066 (зі змінами), а саме: в п. 3 і п. 7 розд. 3 та в п. 3 та п. 10 розд. 4 Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Якщо ж ваше лікування є досить тривалим (наприклад, у разі онкологічного захворювання), то так само можна надіслати своєму лікареві іноземні медичні документи з перекладом, і він сформує МВТН з термінами непрацездатності, що зазначені в документах.

Крім того, якщо ваша тимчасова непрацездатність триває більше ніж 120 днів лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) зможе подати ваші документи до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), а МСЕК прийняти рішення про встановлення інвалідності заочно.

Проте і після повернення в Україну, якщо ваша тимчасова непрацездатність тривала понад 120 днів, лікар сформує МВТН у термінах непрацездатності відповідно до іноземних документів, після чого ЛКК направить пакет документів до МСЕК. І вже за вашої особистої участі, незалежно від вашого місця реєстрації, проживання або перебування буде проведена медико-соціальна експертна комісія.

Ця можливість визначена в постанові Кабінету Міністрів України від 08.03.2022 №225

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: лікарняний за кордоном МОЗ законодавство МСЕК ЛКК
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