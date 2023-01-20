Денис Монастирський у день загибелі мав вийти на зв'язок з Полтави

18 січня, у день трагедії у Броварах, коли загинули керівники МВС, була запланована Ставка верховного головнокомандувача. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов у телеефірі.
Данілов не став відповідати на запитання, чи могла бути Росія причетною до падіння гелікоптера ДСНС із керівництвом МВС на борту та пообіцяв з'ясувати всі обставини.
Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи катастрофи загинули 14 людей (у тому числі всі 10 людей, які були на борту гелікоптера). Серед загиблих – одна дитина. Постраждало 25 осіб, з них – 11 дітей.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер