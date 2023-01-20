Ціни на автомобільне пальне на АЗС Кременчука та Полтавщини продовжують знижуватись

Сьогодні бензин і дизельне пальне на АЗС Кременчука у багатьох операторів значно подешевшали у порівнянні із вчорашнім днем на суму від 50 копійок до 3 грн. Автомобільний газ також подешевшав.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. У деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
51,24
|-0,36
|-0,698%
|
Бензин А-95
|
49,92
|-0.49
|-0,971%
|
Бензин А-92
|
49,00
|
-2.49
|
-4,836%
|
Дизельне пальне
|
53,65
|-0.70
|
-1,288%
|
Газ автомобільний
|
27,73
|
0.00
|
0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
51,99
|
49,99
|
|
54,99
|
27,99
|
Motto
|
50,98
|
|
|
51,98
|
|
WOG
|
53,00
|
51,00
|
|
55,00
|
28,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
54,98
|
27,98
|
Автотранс
|
49,98
|
|
54,98
|
27,98
|
БРСМ-Нафта
|
48,99
|
|
|
54,49
|
27,99
|
ОККО
|
53,00
|
51,00
|
|
55,00
|
28,49
|
Укрнафта
|
49,50
|
47,50
|
|
51,50
|
26,50
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер