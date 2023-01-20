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Ціни на автомобільне пальне на АЗС Кременчука та Полтавщини продовжують знижуватись

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 139

 

Середні ціни на бензин, дизпаливо та газ на Полтавщині напередодні вихідних днів суттєво знизились

Сьогодні бензин і дизельне пальне на АЗС Кременчука у багатьох операторів значно подешевшали у порівнянні із вчорашнім днем на суму від 50 копійок до 3 грн. Автомобільний газ також подешевшав.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. У деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 20.01.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

51,24

 -0,36 -0,698%

Бензин А-95

49,92

 -0.49 -0,971%

Бензин А-92

49,00

-2.49

-4,836%

Дизельне пальне

53,65

 -0.70

-1,288%

Газ автомобільний

27,73

0.00

0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 20.01.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

51,99

49,99

 

54,99

27,99

Motto

50,98

 


51,98

 

WOG

53,00

51,00

 

55,00

28,48

Авіас

50,50

50,00

49,00

54,98

27,98

Автотранс

49,98 

 

54,98

27,98

БРСМ-Нафта

48,99

 

 

54,49

27,99

ОККО

53,00

51,00

 

55,00

28,49

Укрнафта

49,50

 47,50

 

51,50

26,50
0
Автор: Віктор Крук
Теги: пальне бензин дизель ціни статистика
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