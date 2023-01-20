Ціни на автомобільне пальне на АЗС Кременчука та Полтавщини продовжують знижуватись

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 139

Сьогодні бензин і дизельне пальне на АЗС Кременчука у багатьох операторів значно подешевшали у порівнянні із вчорашнім днем на суму від 50 копійок до 3 грн. Автомобільний газ також подешевшав.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. У деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 20.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 51,24 -0,36 -0,698% Бензин А-95 49,92 -0.49 -0,971% Бензин А-92 49,00 -2.49 -4,836% Дизельне пальне 53,65 -0.70 -1,288% Газ автомобільний 27,73 0.00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 20.01.2023 р.