Слідчі поліції розслідують 40 кримінальних проваджень за фактами можливого фінансування війни

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 357

З перших днів війни Нацполіція проводить комплексну роботу з унеможливленням виведення активів до країни-агресора. Ті підприємства і громадяни, які фінансували війну росії проти України, мають понести відповідне покарання. На цьому Голова Нацполіції Ігор Клименко наголосив в інтерв’ю «Українським новинам» сьогодні, 2 червня.

За словами глави відомства, бізнес може використовуватися в різноманітних фінансових механізмах і виступати плацдармом для фінансування, в тому числі і тероризму.

- З початку війни слідчі Національної поліції розпочали близько 40 кримінальних проваджень за ознаками можливого фінансування війни чи тероризму. Тільки Департаментом стратегічних розслідувань протягом двох місяців від початку війни було поставлено на контроль більше семи тисяч резидентів, які мали або могли мати бізнес-відносини з країною-агресором, Білорусією в тому числі, - зазначив Ігор Клименко.

Він додав, що слідчі поліції встановили майже 2600 компаній, які належать особам з рф або Республіки Білорусь. Тож поліцейські збирають та документують можливу причетність службових осіб державних підприємств та приватної форми власності й навіть іноземних громадян до фінансування країни-агресора.

- Ті підприємства і ті громадяни, які фінансували війну росії проти України, мають понести відповідне покарання, - зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що 31 травня Офіс Генерального прокурора України повідомив, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно службових осіб ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Вчора на сторінці у Фейсбуці ПАТ «Кюківський вагонобудівний завод» з’явилося пояснення ситуації та заклик не поширювати неперевірену інформацію і не звинувачувати ПАТ «КВБЗ» передчасно, до завершення слідчих дій, з нагадуванням що це шкодить іміджу підприємства та України в цілому, а також шкодить справі підтримки вітчизняного виробника та збереження економіки держави у військовий час.