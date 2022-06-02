Слідчі поліції розслідують 40 кримінальних проваджень за фактами можливого фінансування війни

Офіс Генпрокурора повідомив про кримінальне провадження щодо службових осіб ПАТ «КВБЗ» за фактами фінансування насильницького захоплення державної влади – на кременчуцькому підприємстві пояснили ситуацію
З перших днів війни Нацполіція проводить комплексну роботу з унеможливленням виведення активів до країни-агресора. Ті підприємства і громадяни, які фінансували війну росії проти України, мають понести відповідне покарання. На цьому Голова Нацполіції Ігор Клименко наголосив в інтерв’ю «Українським новинам» сьогодні, 2 червня.
За словами глави відомства, бізнес може використовуватися в різноманітних фінансових механізмах і виступати плацдармом для фінансування, в тому числі і тероризму.
Він додав, що слідчі поліції встановили майже 2600 компаній, які належать особам з рф або Республіки Білорусь. Тож поліцейські збирають та документують можливу причетність службових осіб державних підприємств та приватної форми власності й навіть іноземних громадян до фінансування країни-агресора.
Нагадаємо, що 31 травня Офіс Генерального прокурора України повідомив, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно службових осіб ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК України).
Вчора на сторінці у Фейсбуці ПАТ «Кюківський вагонобудівний завод» з’явилося пояснення ситуації та заклик не поширювати неперевірену інформацію і не звинувачувати ПАТ «КВБЗ» передчасно, до завершення слідчих дій, з нагадуванням що це шкодить іміджу підприємства та України в цілому, а також шкодить справі підтримки вітчизняного виробника та збереження економіки держави у військовий час.
- КВБЗ є законослухняним підприємством, виступає за суверенітет та цілісність України і закликає не робити безпідставних висновків
31 травня 2022 року Київська міська прокуратура вмістила публікацію щодо перевірки ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у зв’язку з тим, що серед акціонерів підприємства є громадянин РФ. Деякі ЗМІ подали це як сенсацію. Жодної сенсації чи новини тут немає. Ні для кого не секрет, що цей акціонер придбав акції КВБЗ у 2012-ому – 10 років тому. При цьому, він не мав і не має впливу на роботу підприємства. Всі в нашій державі знають, що основним власником підприємства є громадянин України.
Сьогодні ми живемо і працюємо в умовах воєнного стану. Приймаються нові закони, і ми вирішимо дане питання згідно з ними, бо самі стурбовані таким станом справ. З подібною проблемою стикнулися в Україні 17 000 підприємств. Тож ми з розумінням ставимося до того, що відповідні державні органи проводять перевірки компаній, де представники країни-агресора є в числі бенефіціарів.
Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод» веде прозорий бізнес, є сумлінним платником податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Жодних «схем виведення грошових коштів», «збиткових зовнішньоекономічних контрактів по завищеній вартості в той час, коли були національні аналоги» чи «фінансування насильницького захоплення державної влади» ніколи в історії підприємства не було і не може бути. Чого ж тоді такий поспіх зі звинуваченнями?
Ми працюємо в Україні та для народу України. І сьогодні є єдиним серед крупних машинобудівних підприємств у Кременчуці та Полтавській області, котре продовжує працювати.
Тож чи варто поширювати неперевірену інформацію і звинувачувати ПАТ «КВБЗ» передчасно, до завершення слідчих дій? Чи на користь це іміджу підприємства та України в цілому? Чи служить це справі підтримки вітчизняного виробника та збереження економіки держави у такий надскладний період? Звісно, що ні.
ПАТ «КВБЗ» знають у Європі та світі, як міжнародну компанію, з якою можна і потрібно співпрацювати. Маємо репутацію законослухняного підприємства, виступаємо за суверенітет та цілісність України. Такими ж принципами керуватимемося й надалі.
Упевнені в нашій Перемозі! Слава Україні!, - йдеться у дописі ПАТ «КВБЗ»
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер