Екологічна ситуація в Радалівці: воду з криниць пити можна, а купатися у Хоролі поки ні

Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України продовжує моніторити ситуацію у районі розливу міндобрив внаслідок ДТП
Екологічна ситуація в районі села Радалівка Глобинської територіальної громади покращилася. Кременчуцька районна військова адміністрація отримала офіційний висновок щодо досліджень проб питної води з криниць та води з відкритих водойм річки Хорол, яке провів «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у районі розливу міндобрив внаслідок ДТП.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За результатами досліджень проб питної води з криниці та джерела «Срібне» - вона без відхилень і відповідає нормам. А от щодо проб води із старого русла Хорола, то там є незначне перевищення по азоту аміачному. При гранично-допустимій концентрації у 2,0 мг/дм, виявлена концетрація у 2,44 та 2,7 мг/дм.
Нагадаємо, що дорожня-транспортна пригода з перекиданням вантажівки трапилася минулої п’ятниці, 27 травня, поблизу села Радалівка Глобинської територіальної громади. 30 тон мінеральних добрив, які перевозив автомобіль, вилились на землю та в старе русло Хоролу. І хоч рятувальники прибули на місце ДТП своєчасно, локалізували розлив добрив та розпочали роботи по знешкодженню наслідків ДТП, частина добрив таки потрапила у ґрунт та до основного русла Хоролу.
Контроль рівня забруднення повітря та води у районі ДТП проводиться постійно.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер