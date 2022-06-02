Екологічна ситуація в Радалівці: воду з криниць пити можна, а купатися у Хоролі поки ні

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 191

Екологічна ситуація в районі села Радалівка Глобинської територіальної громади покращилася. Кременчуцька районна військова адміністрація отримала офіційний висновок щодо досліджень проб питної води з криниць та води з відкритих водойм річки Хорол, яке провів «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у районі розливу міндобрив внаслідок ДТП.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За результатами досліджень проб питної води з криниці та джерела «Срібне» - вона без відхилень і відповідає нормам. А от щодо проб води із старого русла Хорола, то там є незначне перевищення по азоту аміачному. При гранично-допустимій концентрації у 2,0 мг/дм, виявлена концетрація у 2,44 та 2,7 мг/дм.

- Купатися у Хоролі поки не бажано. Перевищення допустимих норм не значне, але воно є. Сподіваюсь, що найближчими днями річка очиститься. Контроль якості питної води та води у річці буде продовжений, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що дорожня-транспортна пригода з перекиданням вантажівки трапилася минулої п’ятниці, 27 травня, поблизу села Радалівка Глобинської територіальної громади. 30 тон мінеральних добрив, які перевозив автомобіль, вилились на землю та в старе русло Хоролу. І хоч рятувальники прибули на місце ДТП своєчасно, локалізували розлив добрив та розпочали роботи по знешкодженню наслідків ДТП, частина добрив таки потрапила у ґрунт та до основного русла Хоролу.

Контроль рівня забруднення повітря та води у районі ДТП проводиться постійно.