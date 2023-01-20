Заяви, консультації, архіви: як спрацювали кременчуцькі держреєстратори у 2022 році

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 132

Які послуги для ВПО були найбільш актуальними

Минулого року департамент державної реєстрації Кременчуцької міської ради обслугував понад 16 тис. заявників - місцевих кременчужан і вимушених переселенців з територій, на яких ведуться бойові дії.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Найбільш актуальними послугами для ВПО були:

надання інформації з реєстрів бізнесу та нерухомості;

зміна місцезнаходження (релокація);

закриття ФОПів.

Окремий напрямок у діяльності державних реєстраторів — консультативна робота. Упродовж минулого року надали 2 011 консультацій.

Через тимчасову відсутність можливості роботи в держреєстрах, основна робота фахівців була спрямована на упорядкування архівних справ. Було опрацьовано опрацювали 34 684 реєстраційні справи. Це на 20% більше за попередній рік.

Раніше ми писали про розмір адміністративного збору у 2023 році.