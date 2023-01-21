21 січня світло у Кременчуці вимикатимуть по одній черзі

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 10

Сьогодні, 21 січня, планують застосовувати відключення електроенергії по одній черзі, якщо дозволить споживання. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Так, з 7.00 до 00.00 НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області 425 МВт. Для порівняння – цього ж дня минулого року область споживала 812 МВт.

З графіком відключень черг на січень (з можливістю відключення двох черг одночасно) можна ознайомитися за посиланням.