У Кременчуці на цих вихідних стоятиме похмура погода

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 207

Такого тепла, яке було на робочому тижні, чекати не доведеться

Цей робочий тиждень був напрочуд теплим – температура вдень сягала +10°С і вище. Проте вихідні не порадують таким теплом кременчужан.

Sinoptik прогнозує мінливу хмарність у Кременчуці у цей вікенд, зате без опадів. Температура вночі впаде до 0°С, а вдень максимум «підскочить» до +5°С.

Ventusky обіцяє цілковито похмуру погоду у суботу, 21 січня, і лише короткочасне прояснення вдень у неділю, 22 січня. У суботу сила вітру сягне 20 км/год. Повітря прогріється до позначок від 0°С до +3°С.

За повідомленням Gismeteo, сонячних годин у вихідні практично не буде на відміну від робочого тижня. Але й опадів теж. Стовпчики термометрів покажуть +1...+5°С.