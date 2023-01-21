У Кременчуці на цих вихідних стоятиме похмура погода

Цей робочий тиждень був напрочуд теплим – температура вдень сягала +10°С і вище. Проте вихідні не порадують таким теплом кременчужан.
Sinoptik прогнозує мінливу хмарність у Кременчуці у цей вікенд, зате без опадів. Температура вночі впаде до 0°С, а вдень максимум «підскочить» до +5°С.
Ventusky обіцяє цілковито похмуру погоду у суботу, 21 січня, і лише короткочасне прояснення вдень у неділю, 22 січня. У суботу сила вітру сягне 20 км/год. Повітря прогріється до позначок від 0°С до +3°С.
За повідомленням Gismeteo, сонячних годин у вихідні практично не буде на відміну від робочого тижня. Але й опадів теж. Стовпчики термометрів покажуть +1...+5°С.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер