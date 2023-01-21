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Кременчук, Споживач

Після новорічних свят ціни на деякі товари в Кременчуцькому районі почали знижуватися

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 230

 

Моніторинг цін на соціально значущі товари щоденно проводить районне управління Держпродспоживслужби

Після помітного зростання в період новорічних свят ціни в торговельних закладах Кременчуцького району почали потроху знижуватися. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводять щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.

Про це повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Протягом минулого тижня моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торговельних мереж — «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона».

Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено.

— Ціни стабілізувалися, а по деяких товарах відмічається невелике зниження. Зокрема, гречка подешевшала на 8 грн, морква – на 1,40 грн, дизельне пальне на 50 копійок, а автомобільний газ на 1 грн за літр. Наше завдання, щоб ціни на соціально значущі товари у Кременчуцькому районі не перевищували середньообласних. Моніторинг показав, що це нам вдається, — зазначив Артем Даценко.

Нагадаємо, номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби — 050 726 8962.
У Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області також повідомили телефон, за яким можна поскаржитись на завищені ціни.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район Держпродспоживслужба моніторинг цін
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