Після новорічних свят ціни на деякі товари в Кременчуцькому районі почали знижуватися

Моніторинг цін на соціально значущі товари щоденно проводить районне управління Держпродспоживслужби
Після помітного зростання в період новорічних свят ціни в торговельних закладах Кременчуцького району почали потроху знижуватися. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводять щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.
Про це повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Протягом минулого тижня моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торговельних мереж — «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона».
Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено.
Нагадаємо, номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби — 050 726 8962.
У Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області також повідомили телефон, за яким можна поскаржитись на завищені ціни.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер