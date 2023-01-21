У 6-х кременчужан вчора виявили COVID-19

20 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.
Одужали 5 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали про новий штам COVID-19 XBB.1.5 - що це таке та чи є він в Україні.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер