У 6-х кременчужан вчора виявили COVID-19

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Цього разу чоловіків захворіло удвоє більше за жінок

20 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

2 жінки віком від 60 до 76 років ;

4 чоловіки віком від 21 до 64 років.

Всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.

Одужали 5 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 398;

одужало - 26 612;

померло - 737.

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