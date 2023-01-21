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Уроки, тінь і ключ: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 5

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Рут Веа «Поворот ключа»

Ровен Кейн випадково натрапляє на вакансію – сім'ї з чотирма дітьми потрібна досвідчена нянька – і надсилає резюме. Отримавши роботу, жінка вражена розкішшю, в якій живе родина Елінкортів. «Розумний будинок», вражаючі панорами Шотландії, щаслива сім’я. Все здається надто бездоганним, щоб бути правдою. І вже наступного дня Ровен потрапляє у справжній кошмар, що не піддається логічному поясненню і закінчується смертю дитини.

Пишучи своєму адвокату з тюрми, Ровен розплутує химерні події, що привели її до в’язниці. Жінка визнає, що помилялася, зізнається в брехні й розкриває всі свої таємниці, але переконує – вона не вбивала. А це означає, що винний на волі.

Олександр Ігнатенко «Дівчинка-тінь»

Поряд з людьми живуть незримі істоти, що звуть себе Тінями. Вони не кращі та не гірші від нас, але настільки сильно відрізняються, що майже ніколи не перетинаються з людьми. Безтілесні та прив’язані до конкретної форми, Тіні повсякчас змінюються, збираючи прану та танцюючи у славу Темного Серця. Головна героїня одна з Тіней, але незвичайна. На відміну від решти, вона не може перетворюватися, що робить її аутсайдером свого світу. Та якось, потрапивши на сонце, вона стає людиною, що вмить все змінює. Тепер їй необхідно відшукати своє місце між двох світів, а також врятувати викрадених дітей.

  
 

Барбара Оклі, Терренс Сейновскі, Елістер Макконвіла «Уроки без мороки»

Усі ми начебто вміємо вчитися. Але на заваді до омріяних гарних оцінок нас багато що відволікає: звичка відкладати навчання на потім, відволікатися на смартфон, не спати перед іспитами. Та, на щастя, існують і хороші звички дізнатися про які ви можете з цієї книжки, а ще вона відповість на багато цікавих питань. Вона покаже що навчання може бути швидким яскравим і простим. А якщо все правильно спланувати – з’явиться більше часу на улюблені справи.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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