Уроки, тінь і ключ: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Рут Веа «Поворот ключа»

Ровен Кейн випадково натрапляє на вакансію – сім'ї з чотирма дітьми потрібна досвідчена нянька – і надсилає резюме. Отримавши роботу, жінка вражена розкішшю, в якій живе родина Елінкортів. «Розумний будинок», вражаючі панорами Шотландії, щаслива сім’я. Все здається надто бездоганним, щоб бути правдою. І вже наступного дня Ровен потрапляє у справжній кошмар, що не піддається логічному поясненню і закінчується смертю дитини.

Пишучи своєму адвокату з тюрми, Ровен розплутує химерні події, що привели її до в’язниці. Жінка визнає, що помилялася, зізнається в брехні й розкриває всі свої таємниці, але переконує – вона не вбивала. А це означає, що винний на волі.