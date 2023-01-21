Опитування ТЪ: як кременчужани ставляться до ворожих танків на головній площі

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 590 Коментарів: 1

6 січня, у Кременчуці на площі Перемоги, з’явився перший підбитий російський танк, а 15 січня – другий. «ТЪ» дізнався, яка думка у кременчужан, щодо цих експонатів на головній площі міста.

Розбиті російські танки у Кременчуці орієнтовно стоятимуть до весни

За результатами опитування, більшості місцевих жителів до вподоби така виставка:

«Я насправді ставлюся до цього досить негативно, тому що які емоції це викликає у людей… Ненависть, навіть до рашистів, але все одно це ненависть, яка може руйнувати людину зсередини, тому я думаю це не найкращий візуальний приклад, який ми можемо спостерігати», - Валерія.

«Я повністю погоджуюся зі своєю подругою, намагаюся не гуляти там», - Анна.

«Та не знаю, ніяк з одного боку це показник війни, а з другого – опудало, яке не цікаве, як для мене», - Микола.

«Нормально, можна подивитися, як наші вороги здаються, я ходив дивився, вони дуже фотогенічні», - Іван.

«Не знаю, я туди не підходила не дивилася», - кременчужанка.

«Їх треба взагалі розірвати, розкидати клапті одні від них», - кременчужанин Володимир.

«Зважаючи на їх стан, цілком задовільно, побільше б таких», - кременчужанин Роман.

«Взагалі це цікаво дізнатися, що воно і як, ми не повинні це забувати. Війна продовжується, нікуди вона не дівається, тому якщо ми зараз живемо більш менш спокійно, це не значить, що цього не може бути, тому нам треба якомога більше допомагати нашим військовим, захисникам та робити більше гарних справ, щоб подолати це російське зло», - кременчужанка Анна.

«Я вважаю це показово, тому що суспільству треба показувати, що трапляється на фронті, оскільки ми живемо більш менш в тишині, це нагадування для молоді та інших людей», - кременчужанин Максим.

«Там дуже сильно, як мені здається, пахне… ви зрозуміли… Вони їздили на радянських танках і я, навіть, не впевнений, що вони стріляли, вони просто, мабуть, перевозили патрони, бо там, видно, дуло приварювали 310 разів. Я коли їх вперше побачив, я навіть не повірив, прийшов, подивився і почав радіти, що це російські танки, а не наших захисників», - кременчужанин Антон.

«Постоять та й все, нехай показують, напевно чогось же їх поставили, щоб бачили як наші воюють», - кременчужанин.

«Це нагадує те, що в країні йде війна, те що люди які не можуть побувати там і які тікають від російського миру, можуть прийти і полюбуватися на те, чим займають українські військові, як вони нищать цю техніку», - кременчужанин Максим.

«Чесно кажучи, я ставлюся до цього більш нейтрально, стоять та й стоять, можна побачити, що таке відбувається в країні, звісно, бере гордість за наших хлопців, що ці танки є і вони розбиті, а не там катаються», - кременчужанин Ілля.

«Якось не дуже, неприємно дивитися, а взагалі якщо це наше досягнення, то нехай буде, нехай люди дивляться», - кременчужанка Тетяна.

«Нам же пояснюють, показують, як ми росію б’ємо, як ми можемо, чи те, що вони російські це значить їх вже не можна показувати чи шо… Це вже показують, що ближче до перемоги, ми даємо їм відпір. Але тут їм вже не місце, показали трохи людям та й досить, але їм видніше. Нам хочеться, щоб скоріше прийшов кінець війні та був мир», - кременчужанки Алла та Євдокія.

«Тільки вчора приїхали, трішки здивувалися, тому що дитячий майданчик, лід і поруч техніка. Звісно, добре, коли діти знають, але я вважаю, що цього їм не потрібно бачити, і так багато негативу, а тут ще приходять і дивляться. Для мене це якось не коректно, дорослим це бачити можна, а ось навіщо це бачити дітям… вони бачать це в телебаченні, в інтернеті, мізки й так забиті цим і психіка може трохи сколихнутися від цього. І ви ж розумієте, що танк розбитий, значить там є люди, які в ньому перебували й на ньому є негативний відбиток», - мешканець Харкова Павло.

Нагадаємо, що раніше ми питали, як кременчужани ставляться до рішення про надання мільйона грошової допомоги Херсону.