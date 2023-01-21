За опалення лівобережжя Кременчука «Полтаватеплоенерго» має брати не більше, ніж люди платили станом на 24 лютого 2022 року

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 333

Обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» має застосовувати до лівобережних кременчужан тариф на тепло та гарячу воду, який діяв станом на 24 лютого 2022 року. Про це свідчить лист-відповідь від Міністерства розвитку громад та територій України за підписом директорки департаменту економіки систем життєзабезпечення Наталії Кравченко.

І хоча дійсно, ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» може окремо для Кременчука й не розробляти індивідуальні тарифи (відмінні за ті, які діють у Полтаві, Карлівці, Решетилівці, Котельві та Машівці, які обслуговує «ПТЕ»), як на цьому й наголошували представники цього підприємства, все ж враховуючи Постанову КМУ від 29 квітня 2022 р. №502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану» та ст. 1 Закону України від 29.07.2022 №2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» рівень тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що застосовуються виконавцем цих послуг до споживачів не може перевищувати рівня тарифів на теплову енергію, відповідні комунальні послуги, що застосовувалися до споживачів станом на 24 лютого 2022 року (не залежно від того, ким надавалися послуги споживачеві до цього часу).

Тобто робити нарахування за спожиті тепло та гарячу воду обласний надавач послуг може й за економічно обґрунтованими тарифами, проте застосовувати має саме за тарифами, які діяли для лівобережжя Кременчука до повномасштабного вторгнення, як цього й вимагає мораторій на підняття тарифів на тепло для всіх споживачів відповідно до Закону №2479.

Різниця ж між встановленим економічно обгрунтованим тарифом та встановленими тарифами, що застосовуватимуться до споживачів, підлягатиме компенсації на умовах Закону України від 03.11.2016 №1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення».

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