Як кременчужани ставляться до рішення про надання мільйона грошової допомоги Херсону?

Всі опитувані підтримали таке рішення Кременчуцької влади
Кременчук виділяє мільйон гривень на допомогу Херсону. «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався як до цього ставляться мешканці нашого міста.
За результатами опитування всі кременчужани й не тільки повністю підтримують таке рішення Кременчука:
«Прекрасно», — кременчужанка Юлія.
«Позитивно», — кременчужанин Ігор.
«Позитивно», — кременчужанка Ірина.
«Добре, звісно, головне, щоб допомога пішла туди куди потрібно», — кременчужанка Інна.
«Позитивно, підтримую те що міста які менше постраждали під час бойових дій допомагали, якщо місто має таку можливість, то тільки за», — Євгенія.
«Нормально», — кременчужанин Дмитро.
«Чудово, треба допомагати», — кременчужан Віталій.
«Позитивно, це правильно», — кременчужанка.
«Позитивно, це правильно роблять», — кременчужанка Анна.
«Дуже добре», — кременчужанин Юрій.
«Нормально», — кременчужанка Анна.
«Дуже позитивно, я живу в Києві та дуже радий, що навіть Кременчук допомагає Херсону, супер», — Віталій.
«Нормально», — кременчужанка Яна.