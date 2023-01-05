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Топ новина, Кременчук, Гроші

Як кременчужани ставляться до рішення про надання мільйона грошової допомоги Херсону?

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 363

 
Всі опитувані підтримали таке рішення Кременчуцької влади

Кременчук виділяє мільйон гривень на допомогу Херсону. «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався як до цього ставляться мешканці нашого міста.

За результатами опитування всі кременчужани й не тільки повністю підтримують таке рішення Кременчука:

«Прекрасно», — кременчужанка Юлія.
«Позитивно», — кременчужанин Ігор.
«Позитивно», — кременчужанка Ірина.
«Добре, звісно, головне, щоб допомога пішла туди куди потрібно», — кременчужанка Інна.
«Позитивно, підтримую те що міста які менше постраждали під час бойових дій допомагали, якщо місто має таку можливість, то тільки за», — Євгенія.
«Нормально», — кременчужанин Дмитро.
«Чудово, треба допомагати», — кременчужан Віталій.
«Позитивно, це правильно», — кременчужанка.
«Позитивно, це правильно роблять», — кременчужанка Анна.
«Дуже добре», — кременчужанин Юрій.
«Нормально», — кременчужанка Анна.
«Дуже позитивно, я живу в Києві та дуже радий, що навіть Кременчук допомагає Херсону, супер», — Віталій.
«Нормально», — кременчужанка Яна.

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Автор: Дарія Згура Відео: Артем Коваленко
Теги: Херсон допомога мільйон
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