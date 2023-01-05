Як кременчужани ставляться до рішення про надання мільйона грошової допомоги Херсону?

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 363

Кременчук виділяє мільйон гривень на допомогу Херсону. «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався як до цього ставляться мешканці нашого міста.

За результатами опитування всі кременчужани й не тільки повністю підтримують таке рішення Кременчука:

«Прекрасно», — кременчужанка Юлія.

«Позитивно», — кременчужанин Ігор.

«Позитивно», — кременчужанка Ірина.

«Добре, звісно, головне, щоб допомога пішла туди куди потрібно», — кременчужанка Інна.

«Позитивно, підтримую те що міста які менше постраждали під час бойових дій допомагали, якщо місто має таку можливість, то тільки за», — Євгенія.

«Нормально», — кременчужанин Дмитро.

«Чудово, треба допомагати», — кременчужан Віталій.

«Позитивно, це правильно», — кременчужанка.

«Позитивно, це правильно роблять», — кременчужанка Анна.

«Дуже добре», — кременчужанин Юрій.

«Нормально», — кременчужанка Анна.

«Дуже позитивно, я живу в Києві та дуже радий, що навіть Кременчук допомагає Херсону, супер», — Віталій.

«Нормально», — кременчужанка Яна.