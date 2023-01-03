Кременчук виділяє мільйон на відновлення Херсона

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 227 Коментарів: 1

Кременчук виділяє кошти на придбання спеціальної техніки для комунальних підприємств критичної інфраструктури Херсона. Після понад 8 місяців окупації 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон, але ворог завдав і продовжує завдавати місту та об’єктам його критичної інфраструктури значних руйнувань.

Кременчук відгукнувся на прохання представників Херсонської міської військової адміністрації про допомогу. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення про виділення 1 млн грн зі Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської громади на придбання спеціальної техніки для комунальних підприємств критичної інфраструктури Херсона.