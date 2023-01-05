Вчора у Полтаві горіла квартира у п'ятиповерховому будинку

4 січня, у Шевченківському районі міста Полтави, на вулиці Європейській у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.
Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували три людини, серед них одна дитина. Вогонь ліквідували о 00:53. Полум'я знищило внутрішнє оздоблення стін та стелі житлової кімнати на площі 30 кв м і речі які знаходилися у вжитку, а також закоптилися стіни та стеля квартири.
До гасіння залучилися 23 чоловіки особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер