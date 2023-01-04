Яким буде розмір адміністративного збору в 2023 році

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 75

Згідно з Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються документи, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Як повідомили у департаменті державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, з 1 січня 2023 року встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2684 гривень на місяць. Отже, розмір сплати за адміністративні послуги буде наступний:

Нерухомість

державна реєстрація права власності:

за 5 робочих днів – 270 грн

за 2 робочі дні – 2 680 грн

за 1 робочий день – 5 370 грн

за 2 години – 13 420 грн

за 5 робочих днів – 270 грн за 2 робочі дні – 2 680 грн за 1 робочий день – 5 370 грн за 2 години – 13 420 грн державна реєстрація інших речових прав:

за 5 робочих днів – 130 грн

за 2 робочі дні – 1 340 грн

за 1 робочий день – 2 680 грн

за 2 години – 6 710 грн

за 5 робочих днів – 130 грн за 2 робочі дні – 1 340 грн за 1 робочий день – 2 680 грн за 2 години – 6 710 грн державна реєстрація обтяжень – 130 грн

виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника – 110 грн

надання інформації з Державного реєстру прав – 70 грн.

Бізнес:

внесення зміни до відомостей про юридичну особу - 810 грн

внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця (прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження) - 270 грн

зміни до відомостей про громадське об’єднання та благодійну організацію – 270 грн

реєстрація у скорочений термін за 6 годин – 1 620 грн

реєстрація у скорочений термін за 2 години – 4 050 грн

надання витягу з Єдиного державного реєстру – 130 грн

надання копії документа з реєстраційної справи – 190 грн

виправлення помилки, допущеної з вини заявника – 240/80 грн

Раніше ми писали, як українцям перереєструвати бізнес за 10 хвилин.