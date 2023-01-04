Жителям приватного сектору необхідно утеплити водопровідні колодязі, - «Кременчукводоканал»

Це потрібно, щоб потім не розморожувати мережі та не замінювати пошкоджені ділянки трубопроводів
На Кременчук насувається похолодання, тож КП «Кременчукводоканал» нагадує своїм споживачам у приватному секторі про необхідність підготовки водопровідної мережі до роботи при значних зниженнях температури повітря.
Насамперед необхідно:
- накрити та утеплити водопровідні колодязі;
- захистити вузол обліку та підведені до нього трубопроводи від замерзання, забезпечивши безперешкодне зняття показів засобів обліку;
- у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізоляцію.
Нехтування профілактичними заходами може призвести до замерзання водопровідної мережі або її пошкодження.
— У разі виникнення аварійної ситуації на приватних мережах до точки підключення у централізовану водопровідну мережу, роботи по розмороженню та заміні пошкоджених ділянок трубопроводів проводяться лише по відповідній заяві споживача, на договірній основі та оплачуються згідно з виставленими рахунками, — наголосили у «Кременчукводоканалі».
Нагадуємо, що у Кременчуці функціонують 202 трубчасті колодязі.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.