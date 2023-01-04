Граничний вік проходження військової служби та чи можуть під час війни мобілізувати старше 60 років

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 340

Воєнний стан і загальна мобілізація тривають в Україні з 24 лютого 2022 року

Загальна мобілізація, оголошена в Україні після повномасштабного вторгнення російської армії, передбачає можливість мобілізувати усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Проте, є деякі категорії, яких можуть призвати та які мають право на проходження військової служби й після 60 років.

Кого це стосується?

У мирний час Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає такий граничний вік перебування на військовій службі:

для солдат та молодшого сержантського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 45 років;

для старшого сержантського та старшинського складу – до 50 років;

для вищого сержантського та старшинського складу – до 55 років

для молодшого офіцерського складу – 45 років;

для старшого офіцерського складу (майор, підполковник) – 50 років, (полковник) – 55 років;

для вищого офіцерського складу – 60 років.

Проте, під час особливого періоду, який в Україні був введений з 2014 року, граничний вік перебування на військовій службі збільшений:

для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу – до 60 років;

для вищого офіцерського складу – до 65 років.

Отже, мобілізувати можуть військовозобов’язаних вищого офіцерського складу, а це особи, які мають військове звання від бригадного генерала й вище.

Окрім того, у законі передбачається можливість військовослужбовцям, які мають високу професійну підготовку та досвід практичної діяльності на займаній ними посаді, і які визнані військово-лікарською комісією придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, на їх прохання залишитися на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років.

Тобто, наразі за особистим бажанням та при наявності високої підготовки, унікального досвіду і належного стану здоров’я, строк служби будь-якому військовослужбовцю може бути продовжений до 65 років, а вищому офіцерському складу – до 70 років.

Варто зазначити, що під час воєнного стану військова служба триває до оголошення демобілізації та закінчення воєнного стану, які оголошуються указом Президента України. А військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, звільняються у запас відповідно до вимог закону.