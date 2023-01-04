Граничний вік проходження військової служби та чи можуть під час війни мобілізувати старше 60 років

Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Путін проти українського народу

Граничний вік проходження військової служби та чи можуть під час війни мобілізувати старше 60 років

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 340

 

Воєнний стан і загальна мобілізація тривають в Україні з 24 лютого 2022 року

Загальна мобілізація, оголошена в Україні після повномасштабного вторгнення російської армії, передбачає можливість мобілізувати усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Проте, є деякі категорії, яких можуть призвати та які мають право на проходження військової служби й після 60 років.

Кого це стосується?

У мирний час Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає такий граничний вік перебування на військовій службі:

  • для солдат та молодшого сержантського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 45 років;
  • для старшого сержантського та старшинського складу – до 50 років;
  • для вищого сержантського та старшинського складу – до 55 років
  • для молодшого офіцерського складу – 45 років;
  • для старшого офіцерського складу (майор, підполковник) – 50 років, (полковник) – 55 років;
  • для вищого офіцерського складу – 60 років.

Проте, під час особливого періоду, який в Україні був введений з 2014 року, граничний вік перебування на військовій службі збільшений:

  • для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу – до 60 років;
  • для вищого офіцерського складу – до 65 років.

Отже, мобілізувати можуть військовозобов’язаних вищого офіцерського складу, а це особи, які мають військове звання від бригадного генерала й вище.

Окрім того, у законі передбачається можливість військовослужбовцям, які мають високу професійну підготовку та досвід практичної діяльності на займаній ними посаді, і які визнані військово-лікарською комісією придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, на їх прохання залишитися на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років.

Тобто, наразі за особистим бажанням та при наявності високої підготовки, унікального досвіду і належного стану здоров’я, строк служби будь-якому військовослужбовцю може бути продовжений до 65 років, а вищому офіцерському складу – до 70 років.

Варто зазначити, що під час воєнного стану військова служба триває до оголошення демобілізації та закінчення воєнного стану, які оголошуються указом Президента України. А військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, звільняються у запас відповідно до вимог закону.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація військові звільнення закон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх