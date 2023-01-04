Граничний вік проходження військової служби та чи можуть під час війни мобілізувати старше 60 років

Загальна мобілізація, оголошена в Україні після повномасштабного вторгнення російської армії, передбачає можливість мобілізувати усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Проте, є деякі категорії, яких можуть призвати та які мають право на проходження військової служби й після 60 років.
У мирний час Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає такий граничний вік перебування на військовій службі:
Проте, під час особливого періоду, який в Україні був введений з 2014 року, граничний вік перебування на військовій службі збільшений:
Отже, мобілізувати можуть військовозобов’язаних вищого офіцерського складу, а це особи, які мають військове звання від бригадного генерала й вище.
Окрім того, у законі передбачається можливість військовослужбовцям, які мають високу професійну підготовку та досвід практичної діяльності на займаній ними посаді, і які визнані військово-лікарською комісією придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, на їх прохання залишитися на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років.
Тобто, наразі за особистим бажанням та при наявності високої підготовки, унікального досвіду і належного стану здоров’я, строк служби будь-якому військовослужбовцю може бути продовжений до 65 років, а вищому офіцерському складу – до 70 років.
Варто зазначити, що під час воєнного стану військова служба триває до оголошення демобілізації та закінчення воєнного стану, які оголошуються указом Президента України. А військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, звільняються у запас відповідно до вимог закону.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер