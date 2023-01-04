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Новий закон про контррозвідку допоможе СБУ ефективніше захищати Україну під час війни

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 325

 

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який надасть Службі безпеки України нові можливості для викриття російських шпигунів, зрадників і колаборантів

Верховна Рада має розглянути законопроєкт, який надасть Службі безпеки України нові можливості та механізми для викриття російських шпигунів, зрадників і колаборантів. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув законопроєкт №7684-д та рекомендував редакцію доопрацьованого законопроєкту внести на розгляд парламенту.

Проєкт «Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення контррозвідувальної діяльності та посилення інституційної спроможності суб’єктів її здійснення під час відсічі збройної агресії проти України» має допомогти СБУ посилити контррозвідувальний напрям роботи,  дозволить працювати на випередження та пришвидшить документування загроз.

Посилення контррозвідки є пріоритетом в умовах війни. Чинний закон, який регламентує роботу СБУ, був написаний для мирного часу. Тож деякі його норми ускладнювали роботу спецслужби у перші дні вторгнення.

Новий законопроєкт дозволить проводити контррозвідувальні заходи в районі бойових дій без рішення суду – за дозволом керівника спецслужби. 

У ньому регламентується проведення контррозвідувальних опитувань, зокрема, відносно посадовців в оборонній галузі та чиновників. Саме таке опитування дозволило на початку року викрити агентуру, яка працювала в Кабміні.

У разі прийняття законопроєкту, СБУ зможе з дозволу генпрокурора перевіряти й народних депутатів. Якби такі норми були впроваджені раніше, то зрадники у парламенті теж були б викриті своєчасно.

Експерти вважають, що СБУ під час війни критично важливо мати більше повноважень в контррозвідці. Вони пропонують не забирати в СБУ слідство за напрямками: шпигунство, тероризм, державна зрада та захист національної державності, оскільки ДБР поки не спроможна швидко перебрати на себе ці функції в умовах війни.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Верховна Рада СБУ розвідка
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