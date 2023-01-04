Магнітні бурі на січень: коли чекати погіршення самопочуття

У січні 2023 року очікуються магнітні бурі середньої та слабкої потужності. Геомагнітна активність не буде значною, а отже не повинна спричинити погіршення самопочуття.
Однак на кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. Тож, щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, запам'ятайте наступні дати:
Також ймовірні коливання рівня G1 19-20 та 26 січня.
Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.
Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:
В залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.
Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:
Раніше ми писали, до яких хвороб призводять мікроби та що робити, аби не розвивалася їхня резистентність.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер