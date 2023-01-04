Магнітні бурі на січень: коли чекати погіршення самопочуття

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 589

Як зменшити негативний вплив на здоров'я

У січні 2023 року очікуються магнітні бурі середньої та слабкої потужності. Геомагнітна активність не буде значною, а отже не повинна спричинити погіршення самопочуття.

Однак на кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. Тож, щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, запам'ятайте наступні дати:

3-5 січня — магнітна буря середньої інтенсивності.

10-12 січня — слабка магнітна буря.

Також ймовірні коливання рівня G1 19-20 та 26 січня.

Можливий вплив на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

головний біль та запаморочення;

дратівливість та пригнічений настрій;

підвищення чи зниження тиску;

порушення сну;

біль у суглобах;

апатія та тривога;

загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

В залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:

вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;

мати повноцінний відпочинок та здоровий сон;

пити більше звичайної чистої води, трав'яного чаю;

відмовитися від кави та алкоголю;

намагатися уникати стресу;

перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

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