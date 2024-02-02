Для частки російського акціонера у Крюківському вагонзаводі шукають управителя

Сьогодні, 22:28 Переглядів: 0

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на управителя 25% акцій Крюківського вагонобудівного заводу, йдеться на сайті Агентства.

Йдеться про частку російського акціонера Станіслава Гамзалова, яку влітку 2022 року передали АРМА. 25% статутного капіталу заводу становить понад 21,50 млн грн. Тоді ж наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік.

Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів.

У січні 2023 року з'явилася інформація, що на 25% Крюківського вагонозаводу претендує Укрзалізниця.