Для частки російського акціонера у Крюківському вагонзаводі шукають управителя

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на управителя 25% акцій Крюківського вагонобудівного заводу, йдеться на сайті Агентства.
Йдеться про частку російського акціонера Станіслава Гамзалова, яку влітку 2022 року передали АРМА. 25% статутного капіталу заводу становить понад 21,50 млн грн. Тоді ж наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік.
Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів.
У січні 2023 року з'явилася інформація, що на 25% Крюківського вагонозаводу претендує Укрзалізниця.
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