Наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік

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Наглядову раду ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» покинув Вадим Дузік, представник російського акціонера. Про це повідомляє видання The Page з посиланням на повідомленні КВБЗ у системі розкриття інформації Нацкомісії із цінних паперів і фондового ринку України.

Вадим Дузік, представник власника 25% акцій підприємства — австрійської OW Capital Management GmbH (належить російському бізнесменові Станіславу Гамзалову) – склав свої повноваження члена наглядової ради за власним бажанням. Заяву Дузіка КВБЗ отримав 6 червня. Того ж дня наглядова рада припинила його повноваження.

Дузік увійшов до наглядової ради як представник OW Capital Management у вересні 2021 року. Зараз замість нього до складу ради ніхто не був обраний.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура 31 травня повідомила про кримінальне провадження щодо посадових осіб КВБЗ за фактом заволодіння грошима підприємства шляхом зловживання службовим становищем та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни кордонів державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК).

Прокурори під час досудового розслідування з'ясували, що за сприяння громадянина росії, якому належить 25% акцій підприємства, завод «систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у підприємств із рф за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості». За клопотанням прокуратури корпоративні права КВБЗ були заарештовані, вирішується питання щодо їх передачі в управління державі.

Вагонзавод заперечує звинувачення, заявляючи, що веде прозорий бізнес, є сумлінним платником податків. Наявність серед акціонерів КВБЗ громадянина росії не є сенсацією, оскільки він придбав акції заводу ще у 2012 році.