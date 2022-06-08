Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Бізнес/Робота, Особистості

Наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік

Сьогодні, 20:34 Переглядів: 488

 

Заяву Дузіка Крюківський вагонобудівний завод отримав 6 червня

Наглядову раду ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» покинув Вадим Дузік, представник російського акціонера. Про це повідомляє видання The Page з посиланням на повідомленні КВБЗ у системі розкриття інформації Нацкомісії із цінних паперів і фондового ринку України.

Вадим Дузік, представник власника 25% акцій підприємства — австрійської OW Capital Management GmbH (належить російському бізнесменові Станіславу Гамзалову) – склав свої повноваження члена наглядової ради за власним бажанням. Заяву Дузіка КВБЗ отримав 6 червня. Того ж дня наглядова рада припинила його повноваження.

Дузік увійшов до наглядової ради як представник OW Capital Management у вересні 2021 року. Зараз замість нього до складу ради ніхто не був обраний.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура 31 травня повідомила про кримінальне провадження щодо посадових осіб КВБЗ за фактом заволодіння грошима підприємства шляхом зловживання службовим становищем та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни кордонів державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК).

Викрито схему виведення грошових коштів Крюківського ВБЗ на рахунки російських підприємств

Прокурори під час досудового розслідування з'ясували, що за сприяння громадянина росії, якому належить 25% акцій підприємства, завод «систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у підприємств із рф за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості». За клопотанням прокуратури корпоративні права КВБЗ були заарештовані, вирішується питання щодо їх передачі в управління державі.

«Укрзалізниця» претендує на російську частку Крюківського вагонобудівного заводу

Вагонзавод заперечує звинувачення, заявляючи, що веде прозорий бізнес, є сумлінним платником податків. Наявність серед акціонерів КВБЗ громадянина росії не є сенсацією, оскільки він придбав акції заводу ще у 2012 році.

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: КВБЗ Крюківський вагонзавод
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх