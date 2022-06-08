У Полтаві водій Porsche Macan наїхав на 15-річного велосипедиста

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7 червня близько 10.00 до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків, що в Полтаві на вулиці Тимошенка 33-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Porsche Macan наїхав на 15-річного полтавця на велосипеді.

Велосипедиста з травмами ушпиталили до дитячої міської лікарні Полтави.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують всі обставини та причини аварії.