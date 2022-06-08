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Політика, Україна, Світ

Суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок»

Сьогодні, 21:42 Переглядів: 131

 

Майно партії має перейти у державну власність

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові сьогодні, 8 червня, заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок». Про це повідомляє рух «Чесно» із посиланням на копію рішення суду.

Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, має перейти у державну власність. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Засідання суду формально було відкритим, але журналістів без пояснень не пустили до зали. Через закритість судового процесу причини заборони «Опозиційного блоку» стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: УП
Теги: Опозиційний блок рішення суду суд заборона
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