Суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок»

Сьогодні, 21:42 Переглядів: 131

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові сьогодні, 8 червня, заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок». Про це повідомляє рух «Чесно» із посиланням на копію рішення суду.

Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, має перейти у державну власність. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Засідання суду формально було відкритим, але журналістів без пояснень не пустили до зали. Через закритість судового процесу причини заборони «Опозиційного блоку» стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.