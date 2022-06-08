На Полтавщині ноги 25-річного молодика затягнуло у мотоблок: одну з них частково відірвало

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Із місця події постраждалого в тяжкому стані госпіталізували до лікарні

7 червня близько 13.00 до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків, що у одному із сіл Кобеляцької громади молодий чоловік отримав травми ніг – їх затягнуло у працюючий мотоблок.

На місце події прибули поліція, медики та рятувальники. Попередньо відомо, що місцевий 25-річний молодик, використовуючи мотоблок, обробляв власну земельну ділянку. Під час робіт ноги чоловіка раптово затягло в рухому частину техніки.

Він отримав часткову ампутацію ноги. Із місця події постраждалого в тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

По даному факту поліція проводить перевірку та встановлює обставини травмування молодика.