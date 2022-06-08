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Кременчужанам розповіли алгоритм, як перейти на автономне чи індивідуальне опалення

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 292

 

Наприклад, автономне опалення у 9-поверхівці на Молодіжному обійдеться у 5 млн грн

Кременчужанам розповіли, як перейти на автономне (для всього будинку) чи індивідуальне (для кожної квартири) опалення. Збори з мешканцями нагірної частини міста провела заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Ірина Зеркалій.

Ірина Зеркалій перша справа
Ірина Зеркалій перша справа
У Кременчуці проводяться громадські слухання щодо переходу будинків на автономне опалення

Вона розповіла, що на встановлення такого опалення мають бути згодні 75% мешканців будинку (щоб це з’ясувати, проводять збори і збирають підписи людей). І уточнила, що у нашому місті є три будинки, у яких уже 50% квартир мають індивідуальне опалення (у такому випадку інші мешканці можуть влаштувати таке опалення й собі без збору підписів).

Коли 75% жителів згодні, то інші 25% мають теж погодитися з цим рішенням, бо саме такий вибір зробила більшість. Якщо, наприклад, одна людина хоче мати у своїй квартирі індивідуальне опалення, а інші мешканці – ні, то вона не має права цього робити, бо, згідно до законодавства, усі мешканці будинку є його співвласниками. І вони спільно управляють майном.

- Чому не дозволяють окремій квартирі? Тому що ви погіршуєте умови своїх співвласників, їм буде дорожче, якщо вони залишаться на централізованому опаленні, - сказала Ірина Зеркалій.

Після збору підписів люди мають визначити джерело опалення – газ чи електроенергія. Далі складають протокол і заяву та подають на розгляд до виконкому. Зробити це можна, зателефонувавши за номером 3-50-05 (це секретар спеціально створеної комісії щодо підготовки міста до опалювального сезону).

Ірина Зеркалій пояснила, що міська влада ухвалила рішення відновлювати централізоване опалення у Кременчуці. Тому усі кошти, яке має місто або які надходитимуть від інвесторів, йтимуть саме на це. Від яких саме котелень подадуть опалення у кременчуцькі квартири у цьому році, у департаменті ЖКГ не розказують – військова таємниця. Але інформують, що на опалювальний період 2024 року у місті будуватимуть котельні.

Тож якщо люди хочуть індивідуальне чи автономне опалення, то варто розуміти, що усі витрати повністю ляжуть на їхні плечі. Наприклад, уже зараз мешканці однієї з 9-поверхівок на Молодіжному планують облаштувати у будинку на 140 квартир автономне опалення. Проєктанти повідомили людям, що це обійдеться їм приблизно у 5 млн грн (2 млн – котел), тобто кожна квартира має заплатити орієнтовно 35 тис. грн.

За словами Ірини Зеркалій, вартість автономного чи індивідуального опалення для кожного будинку – різна, бо залежить від багатьох факторів. І конкретну цифру сказати не можна. Але наголосила вона і на тому, що чим вищий будинок, тим важче встановити у ньому таке опалення (іншими словами, у цьому випадку у вигіднішій ситуації знаходяться дво- та п’ятиповерхові будинки). У 9-поверхівці зробити це набагато дорожче, бо, наприклад, там треба буде міняти газовий трубопровід. І у будь-якому випадку тим, хто обере за джерело електроенергію, доведеться купувати додаткову електропотужність у «Полтаваобленерго» (бо квартири розраховані на потужність 3 кВт, а опалюватися за допомогою електрики – це додаткове навантаження).

В інфографіці ви можете побачити покроковий алгоритм, як перейти на власне опалення

Тож чекати централізованого опалення у місті чи встановлювати індивідуальне/автономне – вирішувати кожному будинку окремо.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: опалення опалювальний сезон автономне опалення
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