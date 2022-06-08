У Кременчуці проводяться громадські слухання щодо переходу будинків на автономне опалення

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 297

У Кременчуці продовжує працювати комісія, створена наказом начальника районної військової адміністрації Олега Лєдніка щодо підготовки міста до опалювального сезону. Комісія розглядає усі варіанти, зокрема й ініціативи мешканців багатоповерхівок щодо переходу будинків на автономне опалення, або квартир у багатоповерхівках на індивідуальне опалення.

Зокрема сьогодні, 8 червня, о 16.30 члени комісії побувають на зборах мешканців будинку №80 по проспекту Свободи, де буде розглядатися питання щодо можливості переводу цього будинку на автономне опалення.

На ці збори, які пройдуть у форматі громадських слухань, запрошуються мешканці Нагорної частини, які хочуть перейти на альтернативні джерела опалення своїх осель.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він також повідомив, що в РВА відбулася нарада з головами ОТГ з питань підготовки до наступного опалювального сезону. У більшості з 12 територіальних громад району з цим проблем немає. Є у районі громади, які розглядають варіанти переходу на альтернативні види палива.

Так, одна з ОТГ планує придбати котел на твердому паливі потужністю 500 квт, чого достатньо для опалення школи та декількох адмінбудівель цієї громади. Вартість такого котла близько 600 тисяч грн і в ОТГ очікують, що це буде більш вигідно та надійно, ніж газове опалення.

Що це за ОТГ Артем Даценко пообіцяв повідомити пізніше, коли будуть узгоджені усі формальності щодо можливості такої реконструкції опалення.

А щодо Кременчука, то вчора пройшло зібрання мешканців будинку №59 по провулку Героїв Бреста, де також розглядалася можливість переходу на автономну опалення цього будинку чи індивідуальне опалення квартир у цій багатоповерхівці. Представники міської влади заспокоїли зібрання та пообіцяли, що наступної зими централізоване опалення у Кременчуці буде. Вони розповіли про визначений законодавством досить складний механізм переходу багатоповерхівок на автономне або індивідуальне опалення.

Заступниця директора департаменту ЖКГ Ірина Зеркалій також заявила, що ніякої допомоги від міста у переході багатоповерхівок на автономне чи індивідуальне опалення не буде. А за оцінками експертів, вартість такого переходу для кожної квартири складає від 50 до 80 тисяч грн.

Нагадаємо, у Кременчуці спеціально створена комісія серед іншого розглядає варіанти переходу на індивідуальне опалення квартир та автономне опалення багатоповерхівок.