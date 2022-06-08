У Полтаві зник Мамай – поліція Полтавщині розшукує зниклого мешканця обласного центру

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5 червня чоловік вийшов на прогулянку та не повернувся до дому

Поліція розшукує зниклого мешканця Полтави Володимира Мамая.

За даними відділу поліції №2 Полтавського районного управління, на момент зникнення 45-річний Володимир Мамай знаходився у селі Писарівка Полтавського району. 5 червня чоловік вийшов на прогулянку та не повернувся до дому.

Прикмети зниклого: зріст 185 см, худорлявої статури.

Особливі прикмети: родима пляма з правої сторони обличчя, в ділянці скроні; на правій руці – каблучка; на шиї – хрестик.

Був одягнений в джинси та футболку з довгим рукавом темно-синього кольору. Взутий у кросівки темно-сірого кольору.

Поліцейські звертаються до громадян - якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук, просимо повідомити її до поліції за номерами: (0532) 517-603, 066-495-60-99 або 102.