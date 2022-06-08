В Україні викрито понад 160 ворожих диверсійно-розвідувальних груп – СБУ

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 372

Служба безпеки України з початку широкомасштабної агресії рф викрила понад 160 ворожих ДРГ і повідомила про підозри 1 тисячі зловмисників за злочини проти держбезпеки.

Одна з останніх спецоперацій – знешкодження російської агентури, яка готувала теракти на півдні України. Зокрема, СБУ затримала ворожого агента, який розвідував дислокацію артилерії та спецпідрозділів ЗСУ на південному фронті. Займався він і підготовкою терактів на території військових гарнізонів та об’єктів критичної інфраструктури. Під час обшуків у зловмисника вилучено бойові засоби ураження та мобільний телефон для зв’язку з представником спецслужб рф.

Ще один випадок стався на Рівненщині, там контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, завербованого окупантами напередодні широкомасштабного вторгнення. За вказівкою загарбників, він збирав установчі дані українських захисників, зокрема щодо місць проходження служби та адрес проживання учасників АТО/ООС. Отриману інформацію ворог планував використати для вчинення серії замовних нападів на військовослужбовців ЗСУ.

А у Хмельницькому затримано «розконсервованого» агента фсб. Зрадник збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об’єктах регіону.

Зловмисника було затримано на спробі передачі загарбникам цієї інформації.

Також було викрито адміністраторку інтернет-спільнот на Дніпропетровщині, які виправдовували агресію рф та військові злочини окупантів. Жінка входила до групи агітаторів, створеної російськими спецслужбами для поширення кремлівської пропаганди на території України, в Білорусі та Придністров’ї. Такі «публікації» розганялися на спеціалізованих інтернет-платформах та у соцмережах, зокрема заборонених в нашій державі. За виконання цих завдань зловмисниця отримувала гроші через небанківські платіжні системи.