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Двоє кременчуцьких віцемерів їдуть у закордонне відрядження: куди саме та навіщо

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 273 Коментарів: 1

 

Володимир Пелипенко та Іван Москалик поїдуть до Швеції, аби перейняти досвід щодо переробки сміття

Найближчим часом заступники міського голови Кременчука Володимир Пелипенко та Іван Москалик поїдуть у закордонне відрядження. Куди саме та з якою метою на засіданні виконкому 1 травня віцемер Пелипенко розповів журналістам.

— Ми їдемо з Іваном Володимировичем до Швеції для того, аби у майбутньому Кременчук, Кременчуцька громада і весь Кременчуцький кластер міг отримати сміттєпереробку, і найголовніше — яким чином усе це буде відбуватися, — повідомив він.

За словами Пелипенка, Кременчук може стати кластером, на території якого буде здійснюватися переробка, утилізація та правильне поводження з відходами, які продукують містяни.

Нагадаємо, Кременчук став одним із чотирьох міст України, де впроваджуватимуться нові стандарти щодо поводження з відходами. Відповідний меморандум місцеві можновладці підписали зі Шведською асоціацією місцевих влад та регіонів і Шведською асоціацією з управління відходами та переробки цьогоріч у березні.

У межах цього пілотного проєкту планується реновація Деївського звалища та впорядкування поводження з побутовими відходами у Кременчуці. Крім цього, передбачені обмін досвідом із подібними організаціями з управління відходами у Швеції та інших країнах, а також випробування інноваційних моделей управління відходами: сортування, збирання та обробки відходів у місці їх утворення.

Що передувало

Розмови про реновацію Деївського звалища почалися ще на початку року. Тоді міський голова Віталій Малецький анонсував впровадження у місті пілотного проєкту в рамках шведсько-української програми «Посилення управління побутовими відходами в Україні» (WM4U). Цей проєкт передбачає, що Деївське звалище зможе працювати ще кілька десятків років, якщо на тому місці проведуть рекультивацію та поглиблять процес перероблювання сміття. Якщо ж при цьому у місті запрацює сміттєпереробний завод, то місто вийде на той рівень, «що нам вистачить цієї площі назавжди», додав мер.

Торік у жовтні Полтавська обласна військова адміністрація розповіла, що шведи допоможуть Полтавщині у впровадженні дієвої системи управління відходами. За словами колишнього заступника начальника ОВА Богдана Корольчука, область вже визначила чотири земельні ділянки для розміщення сучасних потужностей, серед них — Кременчуцька громада. Населені пункти обиралися максимально логістично та з урахуванням генерації твердих побутових відходів та кількості населення в радіусі 50-70 км.

В ОВА зазначили, що першим кроком до втілення цих планів стало підписання минулого року Меморандуму про співпрацю та партнерство між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та облдержадміністрацією

Додамо, що у грудні 2023 року у Кременчуці представили концепцію можливого сміттєпереробного заводу, який хочуть звести у мікрорайоні Молодіжний. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці планується сортування відходів, підготовка RDF (процес перетворення твердих побутових відходів на альтернативне паливо — ред.) і перевезення на центральний завод кластера. 

«Кременчуцький Телеграф» пояснював, чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний, та чому його будівництво необхідне області в цілому. 

0
Автор: Яна Гудзь
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Коментарі: 1

1 764
hunter:
Сьогодні, 13:10

На маевку бревно на пляже монако носить.smile


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