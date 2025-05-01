Кременчуцькі люди з інвалідністю долучилися до воркшопу в Києві

Цими днями в Києві триває воркшоп «Залучення людей з інвалідністю до гуманітарного реагування в Україні: досвід та перспективи», в якому беруть участь представники Кременчуцького міського осередку ГО «Союз осіб з інвалідністю України»
30 квітня міжнародна гуманітарна організація HANDICAP INTERNATIONAL/ HUMANITY & INCLUSION провела воркшоп, в якому взяли участь представники більше, ніж 40 громадських організацій, комунальних та державних установ. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла учасниця заходу Жанета Симонян.
Учасники обговорили звернення до влади та міжнародних донорів з питань доступності та створення безбар'єрного суспільства в Україні.
В роботі заходу взяли участь представники Відділення по роботі з особами з інвалідністю ТЦСО Андрій Мельник та Жанета Симонян.
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