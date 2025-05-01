У центрі Кременчука сталася аварія — очевидці

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 0

Сьогодні, 1 травня, близько 13.00 на вулиці Університетській сталася дорожньо-транспортна пригода. Про подію журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.

Детальної інформації щодо аварії наразі немає. Відомо, що на місці працюють патрульні поліціянти, аби задокументувати ДТП та організувати рух дорогою. Немає інформації також і про постраждалих.

Аварія сталася на смузі у напрямку руху до залізничного вокзалу. Тож рух цією ділянкою дороги частково ускладнений — водіям варто звернути на це увагу при плануванні свого маршруту у тому напрямку.

Нагадаємо, учора у Кременчуці поблизу залізничного вокзалу сталася аварія за участі трьох транспортних засобів.