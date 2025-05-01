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Кременчук, Здоров'я, Гроші

Кременчук виділяє додаткові кошти на зарплати медикам лікарні «Правобережна»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

 

Раніше очільник департаменту охорони здоров'я повідомляв, що до кінця року фінансування на зарплати може не вистачити

Кременчук спрямовує додаткові кошти на фінансування заробітних плат працівникам лікарні «Правобережна». Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради 1 травня.

Так зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили понад 1,6 мільйона гривень на оплату праці з нарахуванням працівникам лікарні «Правобережна», які надають ургентну медичну допомогу населенню.

Нагадаємо, на початку квітня очільник департаменту охорони здоров’я у Кременчуці Максим Середа повідомив, що до кінця року медпрацівникам міських лікарень може не вистачити грошей на зарплати. Тоді мова зайшла про лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька» та лікарню «Правобережна», які надають увесь необхідний спектр послуг пацієнтам, зокрема у нічний час та у вихідні.

Також учора під час засідання бюджетної комісії заступниця міського голови Тетяна Неіленко повідомила, що станом на кінець квітня усі бюджетні установи Кременчука були профінансовані у повному обсязі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: лікарня Правобережна зарплата медики
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