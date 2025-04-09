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Кременчуцьким медикам до кінця року може не вистачити грошей на зарплати: кому саме і чому

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 171

 

Станом на сьогодні усі зарплати виплачені в повному обсязі

До кінця року кременчуцьким медикам може не вистачити фінансування на зарплати. Про це сьогодні, 9 квітня, повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Максим Середа на засіданні депутатської комісії з питань фінансів та бюджету.

За його словами, станом на сьогодні заробітні плати працівникам виплачені в усіх закладах. Наразі ж зарплати медиків покриваються коштом Національної служби здоров’я України, договори з ними укладені до кінця року.

— Ця сума (яку виділяє НСЗУ на зарплати — ред.) динамічна, і якщо буде перевиконання показників, які закладені у нас в договорах з НСЗУ на 2025 рік, то коштів вистачить всім закладам.

Втім Середа додає: проблеми можуть бути у лікарні «Правобережна» та лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», оскільки вона є кластерною і має багато навантаження у нічний час та у вихідні дні.

— А тариф однаковий, хоч це вдень проведена операція чи вночі. Ми розуміємо, що витрати закладу будуть більшими. Тому все залежить від багатьох факторів, зокрема кількості ургентних операцій. Але чергувати все одно потрібно, хоч навіть один пацієнт буде в лікарні уночі. 

Нині ж складно спрогнозувати, як далі складатиметься ситуація із виплатою зарплат медикам, додає Середа. 

— Кожного місяця будемо аналізувати надходження від НСЗУ, надходження від міського бюджету. Вони є, вони виділені для ЛІЛ «Кременчуцької». Ну але чи вистачить цих коштів, будемо кожного місяця дивитися.

Голова бюджетної комісії Олександр Плескун попросив тримати депутатів в курсі ситуації із виплатою заробітних плат медпрацівникам, щоб вони теж орієнтувалися у ситуації.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому договори між НСЗУ та кременчуцькими медзакладами ще не були укладені. Тож гроші медпрацівники отримували коштом міського бюджету.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: зарплати медики
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