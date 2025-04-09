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На Полтавщині судитимуть групу торговців зброєю — вилучили гранати й набої

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 131

 Злочинці збували зброю в регіоні — серед їхніх клієнтів були представники кримінального середовища

Трьох мешканців Лубенського району судитимуть за незаконний обіг вогнепальної зброї та боєприпасів, вчинений у складі організованої групи. Обвинувальний акт вже передано до Лубенського міськрайонного суду, повідомляють у прокуратурі Полтавщини.

Організатором групи був житель Лубен. До протиправної діяльності він залучив ще двох місцевих чоловіків. Упродовж 2024 року вони продавали вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої. Поліція задокументувала чотири факти збуту.

У межах понад 20 обшуків у домівках та гаражах фігурантів правоохоронці вилучили:

  • пістолет-кулемет СА-26,
  • бойові гранати,
  • майже 5 тисяч набоїв різних калібрів,
  • інші речові докази.

Затримання провели в межах спецоперації, організованої Управлінням карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками СБУ.

Усіх трьох обвинувачують у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкція статті — до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя боєприпаси
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