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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві судитимуть ексчиновницю управління земельних ресурсів за зловживання службовим становищем

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 116

 

Жінка підписала документи з неправдивою інформацією щодо обсягів оброблюваних земель

У Полтаві перед судом постане колишня посадовиця міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру за зловживання службовим становищем зі збитками. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, у 2022 році під час виконання місцевої програми «Сади Перемоги» обвинувачена склала та підписала фіктивні офіційні документи, де був вказаний завищений обсяг оброблюваних земельних ділянок на території Полтавської громади. В результаті цього два фермерських господарства отримали більше фінансування, ніж передбачено програмою. Сума завданих місцевому бюджету збитків сягає понад 1,3 мільйона гривень.

З метою відшкодування коштів Департамент земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради пред’явив до обвинуваченої позов.

Жінці інкримінують складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам (ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Полтаві триває розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів на закупівлі дронів: перед судом постануть колишні чиновники.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава зловживання службове становище прокуратура
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