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Четверо воїнів з Полтавщини, що приєдналися до 72-ї бригади за «Контрактом 18–24», склали військову присягу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 376

 

Двоє з добровольців долучися до лав ЗСУ через центр рекрутингу, а двоє звернулися до ТЦК за місцем проживання

Перші військовослужбовці, які доєднались до лав ЗСУ за «Контрактом 18–24», склали присягу на вірність Українському народові. Відтепер вони — частина згуртованої родини 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

 

— Сьогодні, як ніколи, важливо, щоб молоде покоління усвідомлювало свою роль у захисті нашої країни. Збройні Сили України — це не просто військова структура, це символ мужності, відваги й патріотизму, — зазначили на сторінці бригади з цієї нагоди.

Серед молодих воїнів, що склали військову присягу, четверо з Полтавщини. Вони скористалися можливістю та долучилися до складу бригади в рамках проєкту «Контракт 18-24». Двоє з них — через центр рекрутингу, а 19-річний Богдан і 24-річний Максим звернулися до ТЦК та СП за місцем проживання.

 

— У ТЦК їм допомогли обрати підрозділ та посаду, оформили документи і направили на навчання. Сьогодні вони вже справжні молоді воїни, які готуються знищувати окупантів усіма наявними силами та засобами, — йдеться у повідомленні.

Проєкт «Контракт 18-24» — це можливість добровільно долучитися до війська для молодих хлопців віком від 18 до 24 років. При цьому контракт підписується лише на один рік. Воїн має можливість отримати до 2 мільйонів гривень за цей рік, якісну підготовку, 0% іпотеку на житло та медичне забезпечення. А по завершенню контракту — безкоштовну вищу освіту. Наразі долучитися у рамках проєкту можна до 16 бригад Сил оборони України.

До центрів рекрутингу звернулося майже 50 тисяч українців, з них 10 тисяч вже приєднуються до ЗСУ

 

Нагадаємо, 7-го квітня ми повідомляли, що до центрів рекрутингу звернулося вже майже 50 тисяч українців, з яких 9 964 вже приєдналися чи знаходяться в процесі добровільного приєднання до Сил оборони України.

В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців

У лютому ми писали, що Міноборони презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — протягом служби. Підготовка громадян, залучених на військову службу за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою за стандартами НАТО тривалістю три місяці.

Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 тис. грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безплатне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 1 рік після завершення контракту.

Які посади в армії українці найчастіше шукають у центрах рекрутингу — Міноборони

  

У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня 2024 року. Загалом у Полтавській області відкрито 5 центрів рекрутингу.

Чи справедливо, коли одні воюють, а інші сидять вдома, та чи не пора вже помінятися, — 22-річний полтавець, що воює два роки

У жовтні минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабмін ухвалив рішення, яке розширило можливості мобілізації добровольців в армію. Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Ця постанова уряду надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони рекрутинг ТЦК та СП присяга добровольці контракт
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