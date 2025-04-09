СБУ затримала 13 підпалювачів, які на замовлення ФСБ нищили об’єкти «Укрзалізниці» та авто ЗСУ

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 130

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще 13 поплічників російського ФСБ, які вчиняли підпали у різних регіонах України. Основними цілями фігурантів були енергооб’єкти «Укрзалізниці» та військові автомобілі Сил оборони України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

На Вінниччині затримано двох іноземних диверсантів ФСБ, які для вчинення підпалів прибули до нашої держави із сусідньої європейської країни. За матеріалами справи, зловмисники виконували завдання російського куратора на знищення релейних шаф залізничного перегону поблизу Вінниці. Одного з диверсантів затримали під час намагання використати легкозаймисту суміш для підпалу енергооб’єкта. Іншого, коли той прямував до місця запланованої диверсії.

В Одесі викрили 4-х підпалювачів, які у складі двох груп порізно знищили 7 релейних шаф сигнальних установок «Укрзалізниці». Одна із затриманих — 34-річна одеситка, яка залучила до підривної діяльності свого 16-річного сина.

Ще двоє — 16-річні ліцеїсти, які після вчинення підпалів на залізниці виготовили саморобний вибуховий пристрій для організації теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Правоохоронці викрили юнаків на етапі спорядження вибухівки і тим самим запобігли підриву поблизу військового об’єкта та, можливо, зберегли життя неповнолітніх, адже зазвичай російські спецслужби підривають вибухівку разом зі своїми агентами.

У Запоріжжі затримано місцевого безробітного, який спалив позашляховик Сил оборони України, а потім намагався знищити електропідстанцію на залізничній лінії південного регіону.

У Дарницькому районі Києва затримано ще двох фігурантів. Ними виявилися 18-річні наркозалежні, які за вказівкою куратора з ФСБ підпалили релейну шафу залізниці.

Ще 4-м підпалювачам із Київщини, яких СБУ затримала декілька тижнів тому, додатково повідомили про нову підозру. Їхні дії докваліфіковано як диверсія, вчинена у складі організованої злочинної групи в умовах воєнного стану.

За всіма викритими фактами під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів.

Наразі затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за чч. 2, 3 ст. 28,ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб та організованою групою в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині

Нагадаємо, 7 квітня ми повідомляли, що СБУ викрила 7-х неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці», з них шестеро підпалювачів навчалися в одній зі шкіл мста Сміла на Черкащині.

Нещодавно ми писали, що СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

У березні «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що Служба безпеки України затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК в Тернополі. 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, завербували на Телеграм-каналі, де вони шукали «швидкі гроші» на чергову «дозу».

Минулого місяця ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.