Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

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Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який передавав секретну інформацію про позиції українських військових у Чернігові та області російській воєнній розвідці (більш відомій як ГРУ).

За матеріалами СБУ суд визнав чоловіка винним у державній зраді та незаконному поширенні даних про переміщення ЗСУ. Йому призначили покарання — 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба СБУ та інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, зрадник розпочав свою діяльність ще в листопаді 2022 року та впродовж двох років виконував завдання російських кураторів. Окрім збору розвідданих, він також вдавався до диверсій, зокрема підпалював військові автомобілі ЗСУ.

Проте його плани йшли ще далі. За завданням росіян він намагався створити мережу агентів, здатну здійснювати фізичну ліквідацію українських військових за допомогою саморобних вибухових пристроїв або дронів-камікадзе.

Кіберфахівці СБУ запобігли ворожим намірам і затримали агента у листопаді 2024 року за місцем його проживання у Чернігові.

Зрадником виявився 45-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах. Після дистанційного вербування агент підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію «Укрзалізниці». Він також готував повітряні удари рашистів по обласному центру. Серед основних цілей ворога були військові шпиталі та радіолокаційні комплекси протиповітряної оборони ЗСУ.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

СБУ застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК.

У березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.