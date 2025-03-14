СБУ розкрила теракт на Харківщині, під час якого рашисти підірвали завербованого 15-річного агента

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 180 Коментарів: 1

Саморобний вибуховий пристрій виготовила за інструкціями ФСБ та передала неповнолітньому агенту 28-річна безробітна з Харкова

Служба безпеки України затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді вони разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Наразі затримано співучасницю цього теракту, ще одну російську агентку — 28-річну безробітну з Харкова, яка за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій для «курʼєра».

За даними контррозвідки СБУ, вибухівку було споряджено додатковими вражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації.

Готовий вибуховий пристрій жінка поклала в спортивну сумку та залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупанти втягнули у злочинну діяльність через Телеграм-канал із пошуку «легких грошей». Після цього неповнолітній агент замовив таксі та разом з вибухівкою виїхав до підрозділу Нацгвардії.

Ворожі спецслужби відслідковували увесь маршрут агента за допомогою GPS-навігації в його телефоні. Коли окупанти зафіксували прибуття агента до пункту призначення, вони дистанційно активували саморобний вибуховий пристрій і ліквідували свого агента як «зайвого свідка».

У ході комплексних заходів контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження агентки, що виготовила вибуховий пристрій, і затримали її за адресою проживання. Під час обшуків у неї вилучено складові до нового саморобного вибухового пристрою та мобільний телефон із доказами співпраці зі спецслужбами РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ застерігає українців: спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити, — попереджають в СБУ.

Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» — t.me/spaly_fsb_bot

Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.

Нагадаємо, 27 лютого ми писали, що СБУ у Кропивницькому затримала російського агента, який намагався спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини. Агентом виявився 30-річний безробітний, який шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

19 лютого ми писали, що СБУ та Нацполіція затримали чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жінка з Горішніх Плавнів. Вона загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. За даними СБУ, виконавцями злочину були четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток».

17 лютого СБУ затримала двох агентів РФ, які здійснили теракт на Хмельниччині 5 лютого. Вони «на темні очі» використали кур’єра із сервісу доставлення, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначила російська спецслужба. Внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Упродовж доби після теракту було затримано обох виконавців злочину. Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків.

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