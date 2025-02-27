СБУ затримала російського агента, який намагався спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини

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Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ у Кропивницькому. За матеріалами справи, зловмисник готував серію підпалів на ключових енергооб’єктах регіону, щоб знеструмити військові частини та медустанови. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню та декілька підрозділів Сил оборони. Зловмисник планував підпалити цей енергооб’єкт.

Як встановило розслідування, агентом виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування поплічник ворога розвідував локації основних енергогенеруючих об’єктів й збирав дані про їхній технічний стан та охорону. Отриману інформацію агент відправляв своєму російському куратору для «погодження» підпалу.

Одночасно він передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників, по яких ворог планував здійснити повітряні атаки. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Нагадаємо, 19 лютого ми писали, що СБУ та Нацполіція затримали чотирьох агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жінка з Горішніх Плавнів. Вона загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. За даними СБУ, виконавцями злочину були четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток».

17 лютого СБУ затримала двох агентів РФ, які здійснили теракт на Хмельниччині 5 лютого. Вони «на темні очі» використали кур’єра із сервісу доставлення, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначила російська спецслужба. Внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Упродовж доби після теракту було затримано обох виконавців злочину. Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків.

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31 січня контррозвідка та слідчі СБУ викрили депутата Полтавської облради на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.

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«Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які намагалися зірвати мобілізацію. За даними слідства, учасники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а чинних військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.