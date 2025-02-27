ОСББ можуть отримати пільгові кредити на енергоефективність від Фонду декарбонізації: які умови

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) отримали можливість скористатися пільговими кредитами від Фонду декарбонізації для підвищення енергоефективності своїх будинків.
Про це заявила перша заступниця голови Держенергоефективності Марія Малая під час презентації плану енергоефективної відбудови України, передає «Укрінформ».
Фонд декарбонізації надає пільгові кредити під 9% річних на 10 років. Відтепер ОСББ можуть отримати такі кредити для подальшого залучення грантів у Фонді енергоефективності.
У кінці 2024 року Фонд отримав ліцензію на лізинг і факторинг, що дозволяє у 2025 році запустити програми фінансування енергоефективного обладнання у лізинг.
Раніше ми розповідали, що ОСББ можуть отримати компенсацію до 3 млн грн за допомогу енергосистемі країни.
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Усі жителі багатоповерхівок тепер, згідно із законом, є їх співвласниками. До 1 липня 2016 року кременчужани мали визначити, як управляти своїм житлом.
Найбільш перевірений і відповідальний з цих способів управління, при якому жителі, дійсно, можуть впливати на стан будинку – створити ОСББ. Діяльність його регулюється Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».
Як створити ОСББ, читайте тут.
Про практику роботи ОСББ ми розповімо в цьому сюжеті. Якщо у вас виникли питання, ми підготуємо відповіді, пишіть t.donchenko88@gmail.com