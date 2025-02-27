ОСББ можуть отримати пільгові кредити на енергоефективність від Фонду декарбонізації: які умови

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 132

Ставка кредитування — 9% річних на 10 років

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) отримали можливість скористатися пільговими кредитами від Фонду декарбонізації для підвищення енергоефективності своїх будинків.

Про це заявила перша заступниця голови Держенергоефективності Марія Малая під час презентації плану енергоефективної відбудови України, передає «Укрінформ».

Що зміниться для ОСББ

Фонд декарбонізації надає пільгові кредити під 9% річних на 10 років. Відтепер ОСББ можуть отримати такі кредити для подальшого залучення грантів у Фонді енергоефективності.

Крім ОСББ, скористатися цими можливостями можуть:

Приватний бізнес

Комунальні підприємства

Органи місцевого самоврядування

Енергосервісні компанії.

Нові можливості Фонду декарбонізації

У кінці 2024 року Фонд отримав ліцензію на лізинг і факторинг, що дозволяє у 2025 році запустити програми фінансування енергоефективного обладнання у лізинг.

Раніше ми розповідали, що ОСББ можуть отримати компенсацію до 3 млн грн за допомогу енергосистемі країни.