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ОСББ можуть отримати пільгові кредити на енергоефективність від Фонду декарбонізації: які умови

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 132

 Ставка кредитування — 9% річних на 10 років

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) отримали можливість скористатися пільговими кредитами від Фонду декарбонізації для підвищення енергоефективності своїх будинків.

Про це заявила перша заступниця голови Держенергоефективності Марія Малая під час презентації плану енергоефективної відбудови України, передає «Укрінформ».

Що зміниться для ОСББ

Фонд декарбонізації надає пільгові кредити під 9% річних на 10 років. Відтепер ОСББ можуть отримати такі кредити для подальшого залучення грантів у Фонді енергоефективності.

Крім ОСББ, скористатися цими можливостями можуть:

  • Приватний бізнес
  • Комунальні підприємства
  • Органи місцевого самоврядування
  • Енергосервісні компанії.

Нові можливості Фонду декарбонізації

У кінці 2024 року Фонд отримав ліцензію на лізинг і факторинг, що дозволяє у 2025 році запустити програми фінансування енергоефективного обладнання у лізинг.

Раніше ми розповідали, що ОСББ можуть отримати компенсацію до 3 млн грн за допомогу енергосистемі країни.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ОСББ енергоефективність кредит
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ВСЕ ПРО ОСББ:

Усі жителі багатоповерхівок тепер, згідно із законом, є їх співвласниками. До 1 липня 2016 року кременчужани мали визначити, як управляти своїм житлом.

Найбільш перевірений і відповідальний з цих способів управління, при якому жителі, дійсно, можуть впливати на стан будинку – створити ОСББ. Діяльність його регулюється Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Як створити ОСББ, читайте тут.

Про практику роботи ОСББ ми розповімо в цьому сюжеті. Якщо у вас виникли питання, ми підготуємо відповіді, пишіть t.donchenko88@gmail.com

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