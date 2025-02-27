Заступниця директора Кременчуцької гімназії №2 Новікова поки що не прийняла пропозицію міста очолити заклад 

Після звільнення попередньої директорки Юлії Цюпки Олена Новікова виконує обов'язки керівника гімназії
Заступниця директора Кременчуцької гімназії № 2 Олена Новікова поки що не прийняла пропозицію від міста очолити заклад освіти. Про це на засіданні виконкому 27 лютого повідомив міський голова Віталій Малецький.
Після звільнення попередньої директорки Юлії Цюпки пані Новікова тимчасово виконує обов’язки керівника закладу.
Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький заявляв, що попередня директорка гімназії звільнилася через психологічний тиск, зокрема, від депутатів. Серед причин він назвав конфлікти навколо облаштування укриття для гімназії.
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