Заступниця директора Кременчуцької гімназії №2 Новікова поки що не прийняла пропозицію міста очолити заклад

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Заступниця директора Кременчуцької гімназії № 2 Олена Новікова поки що не прийняла пропозицію від міста очолити заклад освіти. Про це на засіданні виконкому 27 лютого повідомив міський голова Віталій Малецький.

Після звільнення попередньої директорки Юлії Цюпки пані Новікова тимчасово виконує обов’язки керівника закладу.

— Наскільки я знаю, ми працюємо над цим питанням, щоб вона прийняла (пропозицію очолити гімназію — ред.). Там є завуч непогана, дуже хочу, щоб вона стала директором. Ольга Петрівна (Усанова — ред.) передала справи, Володимир Михайлович (Пелипенко — ред.) їх прийняв, тому тут певна процедура ще погоджень іде, — сказав Малецький.

Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький заявляв, що попередня директорка гімназії звільнилася через психологічний тиск, зокрема, від депутатів. Серед причин він назвав конфлікти навколо облаштування укриття для гімназії.