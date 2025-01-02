2 січня міський голова Кременчука Віталій Малецький прокоментував журналістам звільнення директорки гімназії № 2 Юлії Цюпки, яка подала заяву минулого тижня.
Юлія Цюпка, за словами мера, вирішила звільнитися через психологічний тиск, зокрема, від депутатів. Серед причин він назвав конфлікти навколо облаштування укриття для гімназії.
Міський голова зазначив, що наразі підшуковують молодих кадрів, готових взяти на себе відповідальність за керівництво гімназією. Він також наголосив, що звільнення директорів через подібні обставини в цій школі відбувається не вперше.
Згадали також і про сонячні батареї, які були встановлені, але нині не підключені до мережі. За словами мера, кошти на введення в експлуатацію були виділені, але процес затягнувся через бюрократичні труднощі.
Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.
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