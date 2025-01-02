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«Там є певний тиск з боку деяких колег-депутатів», — Малецький прокоментував звільнення директорки Кременчуцької гімназії № 2

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 258 Коментарів: 1

На її посаду шукають молодих та сміливих

2 січня міський голова Кременчука Віталій Малецький прокоментував журналістам звільнення директорки гімназії № 2 Юлії Цюпки, яка подала заяву минулого тижня.

Чому пішла директорка?

Юлія Цюпка, за словами мера, вирішила звільнитися через психологічний тиск, зокрема, від депутатів. Серед причин він назвав конфлікти навколо облаштування укриття для гімназії.

— Дійсно, там є певний тиск з боку деяких колег-депутатів. Один депутат прийшов й розказав, що швидко роблять укриття, а треба робити повільно і за документами. А інший колега вирішив саме так і робити — і за півтора року не змогли це укриття відкрити. Для Юлії, мабуть, це психологічний тиск певний. І людина вона відповідальна, професіонал, вона вирішила так. Я думаю, що з часом ми знайдемо їй інше місце роботи в Кременчуці. Але дуже хотілося, щоб вона там лишилася.

Хто очолить гімназію?

Міський голова зазначив, що наразі підшуковують молодих кадрів, готових взяти на себе відповідальність за керівництво гімназією. Він також наголосив, що звільнення директорів через подібні обставини в цій школі відбувається не вперше.

— Зі Геннадієм Федоровичем [Москалик — директор департаменту освіти, — ред.] порадимося, хто у нас є молоді кадри, які не побояться другої школи. Тому що, ви знаєте, що за останній час це вже не перший директор, який звільняється, і приблизно з тієї ж причини.

Коли запрацюють сонячні панелі?

Згадали також і про сонячні батареї, які були встановлені, але нині не підключені до мережі. За словами мера, кошти на введення в експлуатацію були виділені, але процес затягнувся через бюрократичні труднощі.

— Вони поставлені вже кілька років, вони мали їх підключити, там є такі процедури, пов’язані з введенням в експлуатацію. Кошти на це містом були виділені, профінансовані і проплачені. Ну, може вони повернулися, якщо хтось знову допустив чергову «помпу».

Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: гімназія № 2 кадрові зміни
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Коментарі: 1

87
колобок:
Сьогодні, 14:11

Коли працівника немає за що звільнити, йому створюють такі умови, що він йде сам.

Це мені скзав колишній керівник. Вже покійний.


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