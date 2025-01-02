«Я хочу, щоб воно працювало завтра, але не можу прийти й увімкнути просто так», — мер про апарат МРТ у лікарні «Кременчуцька»

Очікується, що він почне працювати через кілька місяців після ліцензування
2 січня міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів журналістам про ситуацію з введенням в експлуатацію нового апарата магнітно-резонансної томографії (МРТ) у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».
Обладнання для МРТ уже встановлено, і 90% робіт завершено. Проте залишається завершити підготовку приміщення відповідно до вимог ліцензіара та пройти процедуру ліцензування. За словами мера, затримка зумовлена мобілізацією працівників підрядної організації та браком кваліфікованих спеціалістів.
Крім того, ліцензування та перевірки займають чимало часу — схожа ситуація була раніше з введенням в експлуатацію ангіографа.
Очікується, що запуск апарата МРТ відбудеться протягом кількох місяців після завершення будівельних робіт і проходження експертиз.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року очільник департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак заявляв, що апарат МРТ має з'явитися у кременчуцькій лікарні до кінця року.
Ще раніше відкриття кабінету з комунальним магнітно-резонансним томографом наприкінці цього року або на початку наступного року у жовтні на засіданні виконкому анонсував і міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Зазначимо також, що на сьогодні у Кременчуці немає можливості пройти магнітно-резонансну томографію безоплатно. Хоча міська влада планувала, що апарат МРТ має з'явитися у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» до кінця 2021 року у рамках реконструкції приймального відділення.
Як зауважила заступниця міського голови Ольга Усанова, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» можна безоплатно обстежитися на комп'ютерному томографі, який надало Міністерство охорони здоров’я. А от комунального МРТ у місті немає, такі послуги на домовленостях безкоштовно надавали приватні власники цих апаратів.
Водночас за словами міського голови, станом на початок 2024 року приватний бізнес відмовлявся співпрацювати з виконкомом і надавати безкоштовні послуги для пацієнтів. Заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко додала: якщо пацієнт з Кременчука хоче безоплатно зробити обстеження на МРТ, тоді треба їхати у Полтаву, маючи при собі електронне направлення.
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