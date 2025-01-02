«Я хочу, щоб воно працювало завтра, але не можу прийти й увімкнути просто так», — мер про апарат МРТ у лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 369

Очікується, що він почне працювати через кілька місяців після ліцензування

2 січня міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів журналістам про ситуацію з введенням в експлуатацію нового апарата магнітно-резонансної томографії (МРТ) у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Коли чекати запуску?

Обладнання для МРТ уже встановлено, і 90% робіт завершено. Проте залишається завершити підготовку приміщення відповідно до вимог ліцензіара та пройти процедуру ліцензування. За словами мера, затримка зумовлена мобілізацією працівників підрядної організації та браком кваліфікованих спеціалістів.

— Його мають запустити після того, як буде завершено повний цикл будівельних робіт. На жаль, вони поки що не завершені. Є певне затягнення з боку підрядної організації, тому що мобілізація, тому що не всі працівники мають достатню кваліфікацію для того, щоб підготувати приміщення під ті вимоги, які ставить для нас ліцензіар. Обладнання у нас встановлене. Залишилися папери, — розповів Малецький.

Крім того, ліцензування та перевірки займають чимало часу — схожа ситуація була раніше з введенням в експлуатацію ангіографа.

— Ми ангіограф включали декілька місяців . Тобто ми його поставили, зняли сюжет, показали, як буде працювати, знайшли лікарів, лікарі вже були готові, навчені, все. Але процедура ліцензування дозвільна в Харкові досить довго тривала. Тому тут те саме буде.

Очікується, що запуск апарата МРТ відбудеться протягом кількох місяців після завершення будівельних робіт і проходження експертиз.

— Я думаю, що ще пару місяців точно треба. Я хочу, щоб воно працювало завтра, але я не можу прийти і його ввімкнути просто так. Має приїхати експертиза, має сказати, що у вас тут все добре, виміри там провести радіологічні, і всі інші речі.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року очільник департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак заявляв, що апарат МРТ має з'явитися у кременчуцькій лікарні до кінця року.

Навіщо Кременчуку апарат МРТ

Ще раніше відкриття кабінету з комунальним магнітно-резонансним томографом наприкінці цього року або на початку наступного року у жовтні на засіданні виконкому анонсував і міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Зазначимо також, що на сьогодні у Кременчуці немає можливості пройти магнітно-резонансну томографію безоплатно. Хоча міська влада планувала, що апарат МРТ має з'явитися у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» до кінця 2021 року у рамках реконструкції приймального відділення.

Як зауважила заступниця міського голови Ольга Усанова, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» можна безоплатно обстежитися на комп'ютерному томографі, який надало Міністерство охорони здоров’я. А от комунального МРТ у місті немає, такі послуги на домовленостях безкоштовно надавали приватні власники цих апаратів.

Водночас за словами міського голови, станом на початок 2024 року приватний бізнес відмовлявся співпрацювати з виконкомом і надавати безкоштовні послуги для пацієнтів. Заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко додала: якщо пацієнт з Кременчука хоче безоплатно зробити обстеження на МРТ, тоді треба їхати у Полтаву, маючи при собі електронне направлення.