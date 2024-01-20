У Кременчуці не можна безоплатно пройти МРТ, хоча міська влада планувала, що апарат з'явиться у місті в 2021 році

Наразі у Кременчуці немає можливості пройти магнітно-резонансну томографію безоплатно. Цю проблему обговорювали на засіданні виконкому 18 січня. Хоча міська влада планувала, що апарат МРТ має з'явитися у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» до кінця 2021 року у рамках реконструкції приймального відділення.
Як зауважила заступниця міського голови Ольга Усанова, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» можна безоплатно обстежитися на комп'ютерному томографі, який надало Міністерство охорони здоров’я. А от комунального МРТ у місті немає, такі послуги на домовленостях безкоштовно надавали приватні власники цих апаратів.
Як повідомив мер, розробляється проєкт, вже оглянули приміщення, де знаходитиметься апарат МРТ. Це приймальне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» і вхід в адміністративне крило, де був кабінет директора. У кабінеті директора проводять демонтажні роботи, щоб поставити на тому місці апарат. Група, яка буде займатися інсталяцією МРТ, дала технічне завдання — у лікарні треба буде закласти кілька вікон і зробити решітку Фарадея.
Заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко додала: якщо пацієнт з Кременчука хоче безоплатно зробити обстеження на МРТ, тоді треба їхати у Полтаву, маючи при собі електронне направлення.
Міський голова Віталій Малецький висловив сподівання, що апарат МРТ встановлять у лікарні «Кременчуцька» уже в цьому році. Втім, ще у 2021 році «Кременчуцький ТелеграфЪ» публікував матеріал про реконструкцію приймального відділення цього медзакладу, куди входило і встановлення ангіографа і апарату МРТ. Тоді мер давав прогноз, що до кінця 2021 року реконструкція має завершитися. Як бачимо, у 2024 МРТ і досі не встановлений.
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