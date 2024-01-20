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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці не можна безоплатно пройти МРТ, хоча міська влада планувала, що апарат з'явиться у місті в 2021 році

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 556

 

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» безоплатно можна зробити КТ-обстеження

Наразі у Кременчуці немає можливості пройти магнітно-резонансну томографію безоплатно. Цю проблему обговорювали на засіданні виконкому 18 січня. Хоча міська влада планувала, що апарат МРТ має з'явитися у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» до кінця 2021 року у рамках реконструкції приймального відділення. 

Як зауважила заступниця міського голови Ольга Усанова, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» можна безоплатно обстежитися на комп'ютерному томографі, який надало Міністерство охорони здоров’я. А от комунального МРТ у місті немає, такі послуги на домовленостях безкоштовно надавали приватні власники цих апаратів.

– Наразі держава закуповує апаратуру для наших лікарень. Є апарат КТ у лікарні «Кременчуцька», яким можна безкоштовно скористатися. І зараз ми працюємо над тим, щоб там з’явився безкоштовний МРТ. Приватний бізнес, бачачи, що держава йде таким шляхом, відмовився співпрацювати з нами і надавати безкоштовні послуги, – сказав міський голова Віталій Малецький.

Як повідомив мер, розробляється проєкт, вже оглянули приміщення, де знаходитиметься апарат МРТ. Це приймальне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» і вхід в адміністративне крило, де був кабінет директора. У кабінеті директора проводять демонтажні роботи, щоб поставити на тому місці апарат. Група, яка буде займатися інсталяцією МРТ, дала технічне завдання — у лікарні треба буде закласти кілька вікон і зробити решітку Фарадея.

Заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко додала: якщо пацієнт з Кременчука хоче безоплатно зробити обстеження на МРТ, тоді треба їхати у Полтаву, маючи при собі електронне направлення.

Міський голова Віталій Малецький висловив сподівання, що апарат МРТ встановлять у лікарні «Кременчуцька» уже в цьому році. Втім, ще у 2021 році «Кременчуцький ТелеграфЪ» публікував матеріал про реконструкцію приймального відділення цього медзакладу, куди входило і встановлення ангіографа і апарату МРТ. Тоді мер давав прогноз, що до кінця 2021 року реконструкція має завершитися. Як бачимо, у 2024 МРТ і досі не встановлений.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: mri.in.ua
Теги: лікарня Кременчуцька МРТ обстеження
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